温昇豪平時做公益不遺餘力，今（15日）再度化身愛心大使，出席肯德基與台灣世界展望會攜手推出「攜手分餐 讓愛暖心」百元愛心餐券公益活動，並於活動現場親自與民眾互動，開啟今年第一筆愛心認購，以實際行動呼籲消費者一起將溫暖送到需要幫助的孩童手中。

此次認購速食店餐券獻愛心，温昇豪表示，除了重要的日子會買炸雞給小孩吃，自己在飲食方面也從來不會特別控制，主要靠運動維持身材，吃多了隔天就會稍微克制，就算是在外地拍戲，沒有健身房，他也會在室內做運動，平時工作有空檔，他就是往健身房跑，健身對他來說是一種休閒。 而他正忙於拍攝《X！又是星期一》，升格製作人的影集《整外春秋》，目前也在前置期準備劇本中。

至於好友隋棠日前做公益受阻，被以證人的身分遭傳喚出庭，温昇豪也心疼地表示「傳喚的過程中，她心裡肯定很煎熬，因為不管是證人還是被告身分，都是要去抽絲剝繭講案情，尤其她處理事情比較棘手一點」，不過他也認為隋棠很堅強，「不需要特別傳訊息關心」。