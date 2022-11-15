國民黨立委江啟臣15日下午陪同台中市議員候選人鄭伯其車隊掃街拜票，受訪回應，不論對於縣市區資源分配以及空氣品質改善，都對台中市長盧秀燕及其團隊相當有信心。（潘虹恩攝）

國民黨立法委員江啟臣日前南下高雄，陪同同黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票聊到縣市城區及空品問題，引發外界揣測。江啟臣15日下午陪同台中市大里霧峰選區市議員候選人鄭伯其掃街拜票，受訪回應，不論對於縣市區資源分配以及空氣品質改善，都對台中市長盧秀燕及其團隊相當有信心。

日前江啟臣南下為柯志恩輔選，在旗山、美濃地區沿途掃街拜票，兩人在車上閒談時，柯志恩問及台中選情「是很穩嗎？」江啟臣回應，台中和高雄一樣都有縣、市區的問題，縣區還是有情結，因此要小心。後兩人又談到空氣品質問題，江啟臣表示高雄空氣很差，更指出「這幾天台中也不好」，對話內容因掃街全程直播而曝光。

江啟臣表示，台中與高雄都有縣、市區合併產生的一些資源重分配的問題，當時綠營就不斷強調拒絕變化。這幾年盧秀燕對這個議題特別謹慎，用具體的政策、預算及建設來平衡縣、市區的發展，民眾也有感整個縣、市區被整合成一個大台中，且在進步，所以他對盧秀燕相當有信心，表示「事實勝於雄辯，不需要扭曲」，更喊話台中市長候選人蔡其昌「拒絕變化不是用嘴說的」。

針對空氣品質問題，江啟臣說，他對市府團隊捍衛空氣品質、解決空氣品質的決心有信心，指出「不只是數字會說話，民眾的感受也會說話」，這2天民眾感覺空氣品質差的同時，也代表其他空品差的天數已經比以前少很多；截至今年10月底，台中的PM2.5濃度降到12.8微克，不但空氣品質符合國家標準，更首次達到日本的國家標準，代表4年來盧秀燕的團隊在捍衛空氣品質的努力是有成績的。

江啟臣也進一步指出，盧秀燕上任後把改善空汙、維護空氣品質當成首要的市政工作，不管是在中火還是在生煤條例的執行上，都是直接跟中央「槓」起來，為了捍衛民眾的呼吸權跟空氣品質不惜與中央對抗，但中央的生煤條例遇到盧秀燕就轉彎，還撤銷對台電的處罰；他說，在全球二氧化碳排放500大排行榜上，中火排名第19，批蔡其昌作為副院長卻沒有監督行政院。

江啟臣也說，選舉不能大意，愈在選戰的最後關頭愈不能鬆懈、輕忽，還要防止「奧步」，所以倒數10天才是關鍵，整個輔選團隊都要繃緊神經，小心謹慎、步步為營，才有辦法得到最後的勝選。