被盜開電子支付人頭帳戶，若有一件事確定不是本人，即可自保。銀行局副局長童政彰15日表示，開立電支帳戶要「實名制」，歹徒可能拿到受害者的身份證、其他銀行帳號等相關資訊，但電支開戶過程中，若留存的手機不是受害者本人的手機，則電支機構可能要舉證、負民事損害賠償責任。

另外，亦有民眾在網購時，信用卡號不慎被詐騙集團綁入第三方支付帳戶，遭瘋狂盜刷，童政彰表示，所有發卡銀行必須在明年4月12日前調整系統，未來信用卡若被綁入第三方支付帳戶，發卡行必須發送簡訊且簡訊中要註明此為「第三方支付綁卡」，提醒持卡人注意。

童政彰表示，若明年4月12日之後，消費者信用卡若再被盜綁入第三方支付，而發卡行沒有在簡訊中註明，即「金融機構不盡責」，將會追究相關責任。

銀行開戶要雙證件及層層關卡，詐騙集團要開立銀行人頭帳戶難度提高，今年則是傳出消費者被盜開電支帳戶，且當成人頭帳戶，最後被請去警局作筆錄時，還不知到底發生什麼。

童政彰表示，電支帳戶開戶都是採實名制，且已加入財金公司驗證機制，但先前發現有歹徒拿到受害者姓名、身份證、護照、銀行帳號等相關資料，盜開電支帳戶，在進行手機門號驗證時，手機不是受害人留存在銀行的門號，是歹徒的門號，但電支機構沒有在財金公司系統中勾稽手機號碼，因此出現開戶漏洞。

銀行局在今年8月25日召開防堵電支詐騙會議，已要求電支機構必須將此漏洞補起來，未來開戶留存門號，都必須是開戶者本人的門號，若是有銀行帳戶輔助開戶，更要是開戶者留存在銀行的手機門號，否則未來若發生問題，電支機構必須負舉證責任。

金管會並表示，第三方支付已移給數位部的數位產業署管理，未來也朝實名制發展，後續若要再綁銀行帳戶或相關發展，金管會與數位產業署有溝通平台，定期溝通配合。