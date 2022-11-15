伴隨出貨動能回溫原料趨緩，三芳(1307)第三季毛利率回升至15.4％，獲利1.83億元，季增15％，年增211.91％；前三季營收83.82億元，年增33.73％，毛利率15.03％，淨利4.52億元，比去年同期翻倍躍進，EPS 1.14元。

此外，上曜(1316)在總銷14億元的建案「梅菲爾」穩健交屋入帳、豪宅建案「湖美帝璟」9月起交屋，第三季獲利季增66.66％，年成長906.65％；前三季營收年增翻倍，達19.56億元，營業利益1.8億元，淨利1.59億元，比去年同期轉虧為盈，EPS 0.8元。

三芳鞋材營收占比86％、運動用品5％、紗線暨薄膜3％、交通運輸材料約1％；鞋材客戶涵蓋NIKE、ADIDAS、NB、PUMA。

三芳表示，俄烏戰爭、通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）升息等事件陸續發酵，7、8月訂單雖不錯，第四季相對觀望，但因主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，長期而言不悲觀。

配合客戶分散風險腳步，三芳計劃印尼增加1條乾式PU產線，以8個月建置期來推算，投產時間點落在明年第四季；屆時，月產增至120萬碼。

上曜指出，「湖美帝璟」9月起交屋，可立即銷售成屋金額約40億元（不含已售）；線上預售個案部分，2月剛動土且銷售達6成「湖映白（北基地）」，總銷金額有機會自55億元拉高至66億元。

此外，九份子國安段南基地已獲台南市都發局審查會議決議修正後通過，預計明年上半年前取得建照，建坪5萬多坪，規劃1,012戶，總銷200億元，加上線上推案總案量已逾410.3億元，長期資金、營運發展無虞。