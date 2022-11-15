美國愛達荷州愛達荷大學（University of Idaho）當地時間11月13日，驚傳4名學生於校園附近的住處內死亡，警方目前朝「疑似兇殺案」偵辦，尚未公布死因等案件細節。4人被發現死亡前，還在IG上po合照，當時歡樂的氣氛與死亡悲劇形成強烈對比，根據照片顯示，被害者都是朋友。
據《美聯社》報導，警方本來是在處理1起民眾失去意識的案件，但當他們到達通報地址，卻在屋內驚見4人陳屍其內，情況十分弔詭。愛達荷大學校長（Scott Green）沉痛表示，4名住在校外的學生被認為是兇殺案的受害者，出於對死者的尊重，學校將於14日停課。
4名死者為3女1男，其中還包含一對情侶，分別是21歲女大生梅迪森（Madison Mogen）、21歲的凱莉（Kaylee GonCalves），以及20歲伊森（Ethan Chapin）和20歲的女友夏娜（Xana Kernodle）。
當地警方對外宣稱這是一起凶殺案，但是拒絕透露更詳細的細節，至於是否已經在追捕凶嫌也未被證實，案件充滿疑點，成為熱議話題。死者凱莉的家屬則發聲，希望網路上不要流傳不實的猜測及謠言。
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