Four University of Idaho students are seen smiling in photograph HOURS before they were killed in off-campus housing - as police investigate their deaths as a homicide and all classes are canceled pic.twitter.com/HO1vqYluUe — Joseph Morris on YouTube 🇺🇸 (@JosephMorrisYT) November 14, 2022

美國愛達荷州愛達荷大學（University of Idaho）當地時間11月13日，驚傳4名學生於校園附近的住處內死亡，警方目前朝「疑似兇殺案」偵辦，尚未公布死因等案件細節。4人被發現死亡前，還在IG上po合照，當時歡樂的氣氛與死亡悲劇形成強烈對比，根據照片顯示，被害者都是朋友。

據《美聯社》報導，警方本來是在處理1起民眾失去意識的案件，但當他們到達通報地址，卻在屋內驚見4人陳屍其內，情況十分弔詭。愛達荷大學校長（Scott Green）沉痛表示，4名住在校外的學生被認為是兇殺案的受害者，出於對死者的尊重，學校將於14日停課。

Classes at the University of Idaho were cancelled after four students were killed yesterday in a suspected homicide. pic.twitter.com/91TQED2kRY — TODAY (@TODAYshow) November 14, 2022

4名死者為3女1男，其中還包含一對情侶，分別是21歲女大生梅迪森（Madison Mogen）、21歲的凱莉（Kaylee GonCalves），以及20歲伊森（Ethan Chapin）和20歲的女友夏娜（Xana Kernodle）。

當地警方對外宣稱這是一起凶殺案，但是拒絕透露更詳細的細節，至於是否已經在追捕凶嫌也未被證實，案件充滿疑點，成為熱議話題。死者凱莉的家屬則發聲，希望網路上不要流傳不實的猜測及謠言。