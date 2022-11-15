ALL IN 5 承恩。（必應創造提供）

ALL IN 5 柏安。（必應創造提供）

ALL IN 5 哲瑋。（必應創造提供）

ALL IN 5 傑銘。（必應創造提供）

ALL IN 5 裕城。（必應創造提供）

「ALL IN 5」由隊長CN承恩、Weber哲瑋、Gimi傑銘、Kayden裕城、Poan柏安組成，即將推出第二張作品《PRINCE》，首波同名單曲〈PRINCE〉由米奇林MCKY、Grederik Jyll、Kyler Niko及饒舌歌手張伍打造。在造型上也為團員們量身打造不同的王子造型暗黑戰服，團員為了線條更好看，在拍攝前加重訓練強度，結果出爐果然讓大家都很滿意。

此次在造型上完全不同於上一張專輯的造型，團員們不僅興奮還緊張，喜的是新衣帥氣，驚的是怕肌肉線條不好看，承恩和傑銘一看到要露肚子，兩人立刻上網找了「鄧紫棋腹肌操」狂練，光是傑銘在拍照前三天內就作了2700次，兩人拍攝時的腹部線條也令人讚賞；哲瑋則是穿上新衣就開始飽受團員騷擾，原因是因為他的背心是細肩帶，其他團員不止叫他「金剛芭比」，還頻頻去彈哲瑋的肩帶，弄得哲瑋哭笑不得：「這不就是幼稚的臭男生才會做的事嗎？！」

上月剛過完生日的裕城則是試完裝被造型師以「兩邊都有袖子不太對勁」為由，直接剪掉露出左手臂，天生吃不胖手臂又較細的他也勤吃宵夜增肌、還做俯地挺身練線條，完全不禁宵夜這件事讓正在節食瘦身的哲瑋好羡慕。年紀最小的柏安則十分淡定，因為他不需要露：「秀肌肉就交給哥哥們了，我才18歲，保守一點好了，不露沒有關係的。」拍出來的成果也讓團員和團隊都十分滿意。