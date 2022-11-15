英國男星丹尼爾克雷格 （Daniel Craig）在主演《鋒迴路轉》中化身怪探「白朗」捲入爾虞我詐的神秘家族死亡事件，為經典的偵探類型電影增添了架構完美的當代新意，2019年上映時締造3.1億美金的票房佳績，時隔3年推出的續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》將於12月23日上線Netflix，台灣時間15日舉行線上記者會，不過他因身體不適臨時缺席，其餘眾星們則不忘踢爆丹尼爾私底下的真面目，讓他儘管不在場依舊存在感十足。

該片再度集結夢幻演員陣容，描繪名偵探「貝諾瓦白朗」丹尼爾克雷格遠赴希臘小島的私人奢華莊園，再度撥開層層交疊的謀殺懸案，艾德華諾頓飾演的科技業億萬富翁「邁爾斯布朗」，邀請眾多摯友來到充滿異國情調的島嶼度假，但以劇本殺為主題的派對遊戲很快就弄假成真，包括「時尚設計師」凱特哈德森、「男權網紅」戴夫巴帝斯塔、「助理」潔西卡亨維克、「前合夥人」賈奈兒夢內、「政治家」凱瑟琳哈恩、「網紅女友」馬德林克萊因、「科學家」小萊斯利奧多等人，從世外桃源落入人間煉獄。

導演雷恩強生（Rian Johnson）說，由於演員群必須在取景地密切生活好一段時間，選角時有點像在辦一場晚餐派對，「所以你也希望找到一群很酷的人，並希望他們相處融洽」。凱特哈德森透露演員群首次見面，是在丹尼爾克雷格的希臘家中，艾德華諾頓接著爆料，當時丹尼爾穿著鮭魚色亞麻襯衫與草編鞋，殷勤地為大家送上雞尾酒，至於私下的丹尼爾比較像冷酷幹練的007，還是古怪滑稽的白朗？艾德華笑喊：「丹尼爾體內白朗的成分，比另一個電影系列角色還多太多了！」

該片故事描述眾人由派對遊戲演變成真實殺人事件，賈奈兒夢內透露，演員們工作時深陷殺人謎團還不夠，就連下戲還要玩劇本殺遊戲，但立即被潔西卡亨維克吐槽偶包重，每場劇本殺晚餐派對都華麗盛裝出席，讓其他所有人相形失色，納悶：「我真不知道妳怎麼有時間去找到那些服裝，到底去哪弄來的啊？」賈奈兒尷尬說自己深愛劇本殺類型遊戲，「當我旅行時，會準備一個皮箱專門放劇本殺的服裝，以備不時之需」。

硬底演員雲集的劇本殺遊戲讓人嚮往，其中也有一眼就會被看穿的苦手，導演雷恩強生出賣不在場的戴夫巴帝斯，「戴夫真的很不會玩，因為他有著敞開的靈魂。」凱特哈德森補刀說：「他真的很不會，這個人絕對不可能成為間諜。」艾德華諾頓則默默說：「是還蠻扯的，但我認為他是我們其中最不暴力的人、是我們中間最溫柔的人，但是又同時可以把我們全都打爆。」

比演員陣容還搶眼的，莫過於演員們令人目幻神迷的各式服裝，現場一至公認凱瑟琳哈恩的戲服是片中之最，雖然每套都是米白色，卻充分顯露出她角色的個性，每次見到她換上另一套米白色服裝時，總讓現場演員難忍笑意。至於最讓人瞠目結舌的服裝，則首推戴夫巴帝斯塔鱷魚皮泳裝，連主持人都說那景象會糾纏他一輩子，但艾德華諾頓說：「那是因為你知道自己撐不起來。」

導演雷恩強生表示，早在首集時就和丹尼爾就約定好，只要反映尚可，就要繼續拍出續集，雷恩一直是推理小說迷，尤其深愛英國名作家阿嘉莎克莉絲蒂的作品，因此2人決定效仿她的做法，不採延續首集故事的方式，而是讓神探白朗面對全新謎題、全新地點、全新人物，「熟悉她作品的人都知道，她每本書之間的差別都非常大，而且不僅是兇手不同，她會改變故事類型，加入沒人想到過的瘋狂轉折，每本書都是充滿新意」，對他而言，《鋒迴路轉》的續集也不該複製貼上，而是要想出真正不同的故事，讓觀眾難以預料，「那就是最令我興奮的部分」。

丹尼爾克雷格日前接受專訪則表示，在發展《鋒迴路轉：抽絲剝繭》時，最大的挑戰是「我他X的要怎麼抓住觀眾的想像，並讓大家開始討論謀殺推理，而且還要再做一次，並讓續作不會淪為仿作」？不過他也老神在在地說：「我過去15年都在系列電影中做這件事，所以沒什麼好怕的。」