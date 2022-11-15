警方根據監視器逮到嫌犯。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄大寮區一名里長候選人發現自己的競選旗幟遭人毀損，眼睛處被燒開2個洞，大寮派出所受理報案後調出監視器揪出嫌犯，20歲陳姓男子表示與其他3名友人在路邊吸菸，臨時起意才持打火機燒毀旗幟中候選人的眼睛，並無特定政黨傾向，訊問後依法毀損罪函送偵辦。

林園分局大寮分駐所14日晚間接獲報案，大寮區一名黃姓里長侯選人，發現自己旗幟遭不明人士毀損，眼睛被人燒開2個洞，於是通報警方協助處理。

大寮派出所員警調閱監視器影像，發現就在13日深夜3時許，一群男子到旗幟旁逗留，隨即通知犯嫌到案說明。經了解，20歲陳姓男子稱當時與其他3名友人在路邊吸菸，因一時起意，持打火機燒毀旗幟中候選人的眼睛，表示自身並無特定政黨傾向，訊問後依法毀損罪函送偵辦。

林園分局表示，對於企圖干擾選舉情事，將加強查緝。隨意破壞競選旗幟或看板，除有觸犯《刑法》毀損罪外，如妨害候選人競選，更違反《公職人員選罷法》第98條，可處5年以下有期徒刑，切勿以身試法。