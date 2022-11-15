距離九合一選舉倒數不到15天，各縣市長候選人都積極準備中，尤其首都更是受到萬眾矚目。而今（15）日《TVBS民調中心》也公佈了台北市長最新的封關民調，結果顯示，國民黨候選人蔣萬安支持度為36％、民進黨候選人陳時中25％、無黨籍候選人黃珊珊24％。對此，前立委沈富雄今（15）日就表示「蔣萬安是當選了」，引發討論。

根據《TVBS民調中心》的台北市長封關民調指出，目前蔣萬安的支持度為36％、陳時中為25％、黃珊珊則是24％，同時該份民調也分析了選民對於3位候選人好感度，結果顯示，黃珊珊喜好度48%、蔣萬安為43％、陳時中則是31％，不喜歡陳時中的比例是49％，明顯高於喜好度。

而沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中就表示，《TVBS民調中心》這次做的最新民調，和他好久以前講的其實是「一樣的」，沈富雄指出，黃珊珊加上陳時中的支持度就是50％，所以《TVBS民調》加起來49％，而且兩個人剛好平分，只差1個百分點，「這樣對蔣萬安最好，求之不可得，甚至當我看到二、三名一樣的話，就回家睡覺了，蔣萬安是當選了」。