台中市長候選人蔡其昌跟市長盧秀燕對中火燃氣問提交鋒。（台中市選舉委員會提供）

台中市長候選人陳美妃。（台中市選舉委員會提供）

台中市長選舉公辦電視政見辯論15日登場，提問代表提問議題聚焦在空汙問題、中央與地方如何相互配合？以及如何在不影響財政下提高青年福利？國民黨候選人盧秀燕、民進黨蔡其昌兩人針鋒相對，對於中火增設燃氣機組、台中治安等問題再度交鋒。

對於該如何改善台中空汙問題？無黨籍候選人陳美妃說，她認為地方政府可以提出減稅的方式，鼓勵宮廟及信徒們儘量不要燃燒紙錢、減少慶典汙染問題；另台中市綠化不足，應增加行道樹栽種，藉以達到綠化減少空汙問題，且未來要設空汙偵測器在每個中小學門口，全民一起來檢視空氣品質。

盧秀燕說，最近聯合國會議在埃及舉行，當中公布台中火力發電廠為世界第19髒，中火髒是因為10部機組都是燃煤、沒有燃氣，這樣的發電方式對中部人不公平，她因此要求中央增設燃氣機組須同步拆除燃煤機組，市府持續序裡力爭後，也獲得經濟部長王美花同意。

盧秀燕批蔡其昌說，蔡擔任立法院副院長後很少提案，之前卻提案要求中火2035年前不能拆除燃氣機組，且他說的是「除役」、而非「拆除」，也就是說，即使到了2035年，中火增設10部燃氣機組，也不能拆燃煤，到時中火可能變成有20部機組，盧秀燕據理力爭讓經濟部同意增加燃氣機組後拆燃煤機組，是真正守護台中。

蔡其昌則強調，空汙問題，台中市應與中央攜手合作，中央、地方是夥伴關係。蔡其昌同時批評盧秀燕「裝醉的人叫不醒」，他說，他批評的治安是指盧秀燕主政下的治安敗壞，但盧總喜歡將她自己與台中市畫成等號，這樣的移花接木、這樣的裝醉，就是台中市不能大步向前的原因。

蔡其昌說，退場跟拆除的差別是，中火宣布退場後，市長未來就能重啟燃煤發電，至於他為什麼主張不要全拆，因若全部拆光改全部燃氣，台灣的氣體儲存只有約15天，若台海被對岸封鎖，台灣就會停電，市長可以決定燃煤機組是否要重啟，這是對台中有沒有電的承擔。

至於如何讓青年能在台中安居樂業，蔡其昌承諾上任要成立青年事務局；營養午餐免費也是減輕年輕人負擔的方式；加速捷運建設讓年輕人可以輕鬆移動降低生活成本；設立更多共享辦公室，讓青年創業更有利。盧秀燕則說，她任內讓10年沒有增加的育兒津貼倍增；台中青年諮詢委員會的委員是全台最多；社會住宅數量達標外還新增2000戶，用具體的實踐，讓年輕人在台中生根。