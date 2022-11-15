桃園市長候選人今(15日)參加政見發表會，臉書粉專「綠能你不能」點評眾人表現，指出結論：民進黨鄭運鵬維持一貫人設，嘴秋不負責任的樣子，好像只想用抹黑的內容贏得選舉，總結來說鄭運鵬只想靠鄭文燦，然後只會噴政治口水，胸無點墨。國民黨張善政表現想好好做事的精神，「趁機偷酸桃園的豆腐渣工程，堪稱一絕！」民眾黨賴香伶四平八穩表現得還可以，無黨籍鄭寶清則都在懷念過去榮光、講天馬行空的政策。

「首先從中國鵬來說，通篇只有兩個重點。」綠能你不能表示，鄭運鵬就是吹捧桃園市長鄭文燦怎樣厲害、怎樣建設桃園，然後政策只是在延續鄭文燦而已，「聽下來，我以為鄭文燦要選第三屆呢！」另一方面中國鵬也持續猛攻民進黨桃園發的黑函內容，持續攻擊張善政，但通篇聽下來真的不知道他的政策主軸是什麼，好像只想用抹黑的內容贏得選舉。總結鄭運鵬只想靠鄭文燦，然後只會噴政治口水，胸無點墨！

他指出，再來是張善政發言的政策很明顯就有準備，特別有印象，像是社會住宅的議題就非常有系統的去剖析為何現在蓋的進度不夠，具體來說如何去實踐政策，另外針對老人安養的部分，也鼓勵老人家多動多走走，還講到如果運動中心天花板不塌落，就會開闢老人運動專區，「趁機偷酸桃園的豆腐渣工程，堪稱一絕！」最後張的結論講的那一句，讓人印象深刻，「再次換黨執政、城市的進步也不會回頭」，細數不分黨派，桃園每一任首長做出的貢獻，讓人看見執政的高度，對比中國鵬只會情緒勒索式的發言，高下立判！

而賴香伶的發言就四平八穩，沒有記憶點，但她同樣對於中國鵬只會提鄭文燦這件事很感冒，有去噴他兩句，但整體表現還可以，覺得以她的歷練來說，或許會是很好的副市長，執行者的角色。

鄭寶清則是活在過去的感覺，開口閉口都是在細述他過去當立法委員做過的事，還有賣鹼性離子水，以及批評現在的民進黨吃相更難看，雖然聽他嘴中國鵬很好笑，但是他提出的政策都太天馬行空，實現度很低，而且有深深感覺到他是屬於舊時代政治人物了。

綠能你不能強調，這次政見發表會讓人可以更清楚明白，張善政的經歷跟準備絕對屌打中國鵬，中國鵬攻擊的東西他都迴力鏢插滿身，真的賺紅錢、跟解放軍技術合作，用中國台灣的就是鄭運鵬，然後談到貪腐，桃園工程弊案一籮筐，綠色標案拿不完的問題，鄭運鵬也無法回答。綠能你不能呼籲，1126挺善良，下架投機作秀的民進黨，桃園的進步不會因為換黨執政而停擺，桃園要發展，就需要有專業能力的工程師來謀劃！