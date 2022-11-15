吳青峰近日推出新歌〈（......棕髮少女）〉，邀來日本Bossa Nova女王小野麗莎合作，她在這首歌中獻唱中文歌詞，開心說，非常地有趣。2人日前接受雜誌專訪，吳青峰提到，很訝異小野麗莎居然是在早上8點錄音，還邀請台灣工作人員視訊參加錄音過程，他更坦承當天有偷偷潛入參與視訊會議，卻因為太早起擔心自己看起來太狼狽，不敢與她打招呼。

吳青峰笑說：「早起真的是一項艱難的任務。」小野麗莎恍然大悟表示，「原來如此，我都很早起，因為我要準備便當」。他們先前在日本街景拍攝新歌MV，只見小野麗莎頻頻被日本民眾認出，她也大方打招呼，還會與眾人聊天，當MV拍攝收工後，她熱情私下邀請他到家裡作客，但可惜時間無法配合，只好婉拒，他直說：「女神好平易近人。」

小野麗莎則大讚吳青峰是難得一見的創作奇才，有如奇蹟般的存在，「《馬拉美的星期二》是一張10年或是20年後都會聽的經典作品」，一聽到被小野麗莎的讚美，吳青峰不敢置信，直喊：「太幸福。」