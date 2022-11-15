選戰進入倒數階段，各候選人都使出渾身解數想在最後關鍵時刻爭取選民支持，本屆以無黨參選的新北市議員陳科名的催票文宣就獲得立法院長游錫堃唯一推薦，不僅有望持續爭取泛綠選民支持，延續在新北市議會的政治生命，陳科名也表示，將傳承游錫堃的水牛精神，繼續替在地鄉親服務。

游錫堃在推薦信中指出，2014 年代表民進黨參選新北市長，但因選情不被看好，幾乎戰到彈盡援絕，最終以2萬4千多票惜敗，但陳科名始終不離不棄，所以在本次選舉，看見陳面對艱困的選情，決定全力相挺。

陳科名表示，這次選前透過軟性催票文宣的方式，讓新莊鄉親知道，自己一直以來深耕新莊，即使面對本屆的困境，仍秉持不懼戰、不落跑，更要傳承游錫堃的「水牛精神」，只要能獲得新莊鄉親力挺，就有機會保住關鍵一席。

陳科名也指出，民進黨新北市長候選人林佳龍曾對他勉勵：「家己栽一叢，較贏看別人，佳龍要過關，科名也要順利連任，讓科名進入議會和佳龍合作，讓新北大翻新，首都圈有大格局！」所以希望在地鄉親能夠替他「拉票、催票、固票、投票」，才有機會續留新莊為民眾服務。