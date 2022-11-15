上銀科技認為水資源短缺，將是企業未來經營的重大課題。透過財團法人台灣綠色生產力基金會輔導，建立管理指標，實現水資源效率績效，15日獲德國萊因TUV集團發出全球第一張頒ISO 46001水資源效率管理系統驗證證書。

上銀表示，全球氣候危機已是人類無法迴避的問題，氣候變遷影響下，乾旱、野火及致災性豪雨情況，在全球各地越來越常見，不確定的水資源供應，是許多國家面臨的挑戰。台灣以梅雨和颱風為主要降水來源，2021年初「百年大旱」，曾造成農業及晶片生產的壓力。水資源短缺可能直接影響企業營運，上銀意識到水資源將是下一個可能面臨的環境問題。

上銀指稱，ISO 46001水資源管理系統，不但規定組織用水要求，包含企業用水建議，涵蓋營運活動與用水效率指標的建立，量測、報告、採購等作法，目的是提升用水設備、系統、流程和人員訓練，以達成最佳用水效率。

上銀表示，上銀科技營運總部經由財團法人台灣綠色生產力基金會輔導，建立管理指標，以實現良好的水資源效率績效，從用水減量，耗水設備設置回收水裝置，智慧化監控等措施，持續關注企業用水狀況。

上銀也藉由ISO 46001用水審查，上銀營運總部鑑別出空調冷卻用水比例約佔內用水60％，平均每月用水量消耗6,890公噸，因此研擬出進一步的用水目標及行動計畫；除營運總部外，其他廠區也同步規劃節水方案。上銀2021年新增雲科二廠、三廠回收水系統，作為廠內製程用水，2021年回收水率5.9％。以ISO 14001、ISO 50001等管理系統為基礎，建立ISO 46001管理規範，上銀透過優化回收水率等多項措施，達到用水平衡。

此外，上銀配合政府及園區進行回收水系統改善，採用加裝智慧型水錶合併電能監控系統持續監測每日用水量、持續監測水瞬間流量，可主動察覺設備異常或故障情況，如有差異則可立即改善。同時增設RO處理設備改善廢水回收系統，提高用水水質用於冷卻補水，預計今年相關專案完工後，可增加每日50公噸之回收水量。透過智慧化監控回收水管理系統，依據用水變化及巔峰用水預測，以便及早因應。

上銀指出，上銀積極節水、提高水資源回收再用率與水污染防治等水資源管理措施，降低缺水風險，以達到永續生產目標。全球氣候變遷下，水資源保護刻不容緩。