總獎金台幣315萬元的2022肇喜登峰巡迴賽第6站苙億公開賽，15日在台中球場開打，風和日麗天氣下，林緯、林文堂、謝繼賢與洪健堯4位選手都打出低於標準桿4桿的66桿，暫並列領先。

下午出發的洪健堯發揮平均，抓4鳥博蒂、無柏忌，他表示，這4個抓下博蒂的洞都是12到15呎的博蒂推桿，「整體打起來都不錯，沒有特別突出表現，但也沒有什麼失誤，並沿用了前兩場亞巡賽推桿的調整與不錯的感覺，因此這場的推桿手感與判讀都有做好。」

洪健堯並說，每一場比賽邊打邊調整心態，此次也調整得比較輕鬆，尤其自亞巡埃及國際賽周日結束後，馬上就趕回來參加這場比賽，是因為承諾過好朋友也是贊助商苙億有限公司總經理林紹白，一定會參加這場比賽，因此前一天下午才從埃及返國，15日立即投入賽事，也很感謝林紹白的安排，特別與他同組，給他很多鼓勵，在沒有什麼得失心下比賽，反而打出不錯的成績。

另一位首輪並列領先的選手林緯，上周比賽背部肌肉拉傷退賽，一直接受物理治療並完全未碰球桿，也未參加苙億公開賽賽前練習，首回合打下來背部仍感覺有些不適，只好吃止痛藥上場。由於受傷未癒，林緯不敢用力，球打不遠但都很直，而推桿因賽前微調了一下手的設定姿勢，也有一些收穫，他說：「沒想到推起來很有感覺，力道、滾速與判讀路線都有照自己的意思。」

苙億公開賽第一回合林緯以66桿暫並列第1。（TPGA提供）