精品對很多人來說不僅僅是一顆包或一件外套，它更像是一件藝術品的獨特存在，工匠細膩琢磨皮件五金、打磨皮革的動作，對許多人來說，就是一種創作藝術品的表現，法國品牌Moynat就找來英國剪紙藝術家Mark Hearld打造全新系列作品－Le Jardin Anglais。Mark以英國鄉間的動植物為靈感，結合自身剪紙藝術與Moynat的皮革鑲嵌工藝，打造充滿奇趣生命力的生動作品。

Lion Sabatte個展，位於法國聖路易水晶博物館。（Hermes提供）
Lion Sabatte個展，位於法國聖路易水晶博物館。（Hermes提供）

愛馬仕（Hermes）過去也投注不少精力在藝術領域上，今年愛馬仕基金會持續與位於La Grande Place的聖路易水晶博物館（Cristalleries Saint-Louis）合力策展，呈現Lionel Sabatte藝術家個展。Lionel Sabatte的個展十分有趣，就是他為聖路易水晶博物館設計的參觀動線安排藝術作品，創作靈感結合水晶工匠的技術與博物館四周的綠意自然的景致，轉化為圖紙上的藝術作品，相當值得一看。展期為即日起自明年4月2日為止。

展覽名為《La Ruche》（蜂巢之意），也創作了一隻蜜蜂畫作。（Hermes提供）
展覽名為《La Ruche》（蜂巢之意），也創作了一隻蜜蜂畫作。（Hermes提供）

英國達美樂盼世足賽衝高年終業績
英國修護霸主歡慶10周年 熱門商品搶攻週慶商機
華人第一大西文藏書家族澄定堂 珍視蘭千山館在台寄存
#藝術品 #博物館 #人來 #Moynat #英國