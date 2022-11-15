精品對很多人來說不僅僅是一顆包或一件外套，它更像是一件藝術品的獨特存在，工匠細膩琢磨皮件五金、打磨皮革的動作，對許多人來說，就是一種創作藝術品的表現，法國品牌Moynat就找來英國剪紙藝術家Mark Hearld打造全新系列作品－Le Jardin Anglais。Mark以英國鄉間的動植物為靈感，結合自身剪紙藝術與Moynat的皮革鑲嵌工藝，打造充滿奇趣生命力的生動作品。

Lion Sabatte個展，位於法國聖路易水晶博物館。（Hermes提供）

愛馬仕（Hermes）過去也投注不少精力在藝術領域上，今年愛馬仕基金會持續與位於La Grande Place的聖路易水晶博物館（Cristalleries Saint-Louis）合力策展，呈現Lionel Sabatte藝術家個展。Lionel Sabatte的個展十分有趣，就是他為聖路易水晶博物館設計的參觀動線安排藝術作品，創作靈感結合水晶工匠的技術與博物館四周的綠意自然的景致，轉化為圖紙上的藝術作品，相當值得一看。展期為即日起自明年4月2日為止。