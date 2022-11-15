龍千玉近來發行新專輯《夢中的思念》，今年除了忙演藝工作，同時創業經營保養品事業，成績亮眼。61歲的她在新作勇敢挑戰新造型，為此在拍攝宣傳照前一周瘦下4公斤，達到理想體重50公斤，順利穿上造型師準備的XS特小尺寸的宣傳服，開心說：「感覺像重回少女時代。」

她自認私下很愛做夢，甚至人生第一間透天厝就是靠做夢成功購入，憶起當年只希望讓全家一起團聚，尋覓房子時，某晚做夢看到一間靠近湖水、公園的美宅，豈料隔幾天與母親開車途中，竟看到與夢中的熟悉景色，因而好奇停下來閒逛，更無意中的看到有售屋廣告，立即聯絡仲介，她一看到房子發現室內格局跟夢境的美宅十分相似，後來順利的成交。

當她購新房後，連帶事業運旺旺，同年推出熱門專輯《心掛意無路用》，連著發行5張專輯皆大賣，她感激說，因為有這樣的成績奠定了在歌壇基礎，加上多年來努力工作，累積存下豐厚的顧家基金。

她坦言，「我很感恩上天給我的指引與幫助，相信夢境是傳遞情緒的表達與出口，抱著希望看人生，心想則會事成，美夢一定成真，多年來也是因為這樣的信念，伴我度過人生許多的轉折。」