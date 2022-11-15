今年夏季基隆乾旱，山藥減產，但仍有農民種植出130公分長、17斤的山藥，令人稱奇。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為推廣基隆市的山藥，基隆市政府與基隆農會每年都會合作舉辦山藥大餐活動。今年的山藥大餐限量100桌，將於12月10日晚間在基隆港海產樓登場，並自16日上午9時起開放民眾訂購。

基隆市政府產業發展處表示，市府與基隆市農會輔導本市農民栽種山藥已行之有年，有基隆山藥及白雪玉等品種，多雨低溫的氣候，造就其口感更加綿密，加上山藥本身就有豐富的營養成分，是十分優良的保健食材，為了持續推廣本市優質農產，市府與基隆市農會每年皆推出山藥大餐，邀請民眾品質優良的山藥。

基隆市農會理事長余松次說，基隆山藥每年產量約7~8公噸，今年因逢乾旱山藥減產，產量僅剩約不到3成，但為持續推廣農民辛苦栽種的山藥，農會克服困難協調農友供應山藥提供山藥大餐使用，因此今年特別珍貴，有興趣的朋友要搶要快，也多多體恤農友，用行動以訂購支持農友。

今年山藥大餐也同樣以山藥做為主角，利用山藥與海鮮的美味提襯變化出不一樣的驚喜，讓大家在享受美味之餘也兼顧健康！在主廚精心設計的山藥菜單中，將搭配海鮮的美味提襯，把山藥的新鮮及脆度融入料理。

這次活動的餐券，將自16日上午9時起，在基隆市政府產業發展處及基隆市農會兩處同步進行販售，每處各有50桌名額，共計100桌；山藥大餐每桌市價5500元，民眾只需繳交5000元，享優惠500元，每人限購2桌，餐券售完為止。歡迎有興趣的民眾儘早購買，以免向隅。