中央氣象局地震報告指出，今（15）日20：36發生芮氏規模4.4地震，震央在台東縣政府北北東71.2公里，位於台東縣近海，地震深度31.8公里。各地最大震度台東3級，花蓮2級，南投、嘉義、雲林、高雄、彰化1級。

晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級
又是台東！22：09規模4.5極淺層地震 最大震度太麻里3級
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