又是台東！20：36地牛翻身規模4.4地震 7縣市有感 20:422022/11/15 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20:36規模4.4臺東縣近海深32km，東3花2投1嘉1雲1高1彰1。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（15）日20：36發生芮氏規模4.4地震，震央在台東縣政府北北東71.2公里，位於台東縣近海，地震深度31.8公里。各地最大震度台東3級，花蓮2級，南投、嘉義、雲林、高雄、彰化1級。 晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級 又是台東！22：09規模4.5極淺層地震 最大震度太麻里3級 台東鳳梨釋迦拚內銷 小7也能訂購 #地震 #震央 #規模 #台東 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今天是好日子！兩原住民會所同時動工 饒慶鈴盼助傳承文化 16:022022/11/13 政治 饒慶鈴向陳銘風打氣！期許縣市聯手台東大步向前走 17:452022/11/15 政治 台東14家在地店家再造 品牌形象加分 17:322022/11/11 生活 臺慶科前進台東 關懷偏鄉棒球 04:102022/11/15 產業．科技 助講台東市長候選人陳銘風 趙少康：工程背景出身做事實在 14:072022/11/12 政治 台東光祭蔓延「粉紅色浪漫」將移師鐵花新聚落 16:202022/11/15 生活 無障礙巴士、智慧站牌 雙東交通升級 04:102022/11/15 地方新聞 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 19:592022/11/15 生活 台東光祭打造你沒見過的超現實夢幻系知本 09:002022/11/12 生活 台東縣議員候選人樁腳送350元禮盒涉賄 1萬元交保 12:082022/11/12 社會 台東陽姓縣議員候選人 因送百元按摩器涉賄選 17:392022/11/11 社會 台東女中82周年校慶 學生展現創意進場 10:572022/11/12 生活 台東校長鹹豬手又摸又捏 詭辯：手有扳機指 法官一看怒打臉 15:512022/11/13 社會 傳承部落文化 台東會所、文健站動工 04:102022/11/14 地方新聞 「台東光季」超美作品移師這裡 饒慶鈴喜喊：一起跨年 11:422022/11/15 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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