澳洲消費者信心指數 9月初來首見反彈 20:502022/11/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據澳盛銀行與市調機構羅伊摩根（Roy Morgan）15日公布的調查，受到股價飆漲激勵，加上近期內停止升息的預期升高，澳洲上周（截至13日）消費者信心指數較前周揚升2.7％，是9月初以來首見反彈回升，前面6周已累跌10.4％。 商研良語－國際新聞媒體與網路平台利潤分配法制趨勢 G20峰會在即 澳總理：若晤習近平將有利兩國關係 澳洲總理將出訪東南亞 有意與習近平會談 #消費者信心指數 #首見 #澳洲 #初來 #澳盛銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王毅與澳洲外長通話 指中澳關係緩和符合共同期待 16:312022/11/08 兩岸 24小時狂倒1個月雨量 澳洲東南部洪水為患 15:422022/11/14 國際 「旺季變谷底」正隆Q3本業驚見虧損 八年半來首見 17:352022/11/09 財經 第4季出口恐現負成長 近2年半首見 04:102022/11/07 財經焦點 羽球》年終賽資格最後爭取分數機會 澳洲公開賽下周登場 20:482022/11/07 體育 周杰倫臨時提議「辦個演唱會」 地點曝光網：又被放閃 17:112022/11/11 娛樂 澳洲加強對付網攻 考慮禁對駭客付贖金 17:212022/11/13 科技 青蛙大軍攻佔馬桶 她掀蓋見一片綠油油秒傻眼 15:452022/11/08 搜奇 人妻外派澳洲與上司「天天做」 綠帽夫還收到裸照全傻了 14:312022/11/12 社會 傳退役飛官協訓中國軍隊 澳洲：將檢討保密責任 11:072022/11/09 國際 期交所拚國際QCCP 要把5.1兆商機拉回台 04:102022/11/09 財經要聞 又爆大規模郵輪疫情 千人搭盛世公主號至少800乘客確診 17:082022/11/12 國際 睽違5年 中澳元首峰會今登場 04:102022/11/15 產業財經 T1聯盟》海神明作客戰英熊 喬伊斯回憶對上魔獸經歷 15:252022/11/11 體育 澳洲羽賽》首日台將5組混雙出擊 4組晉級 17:212022/11/15 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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