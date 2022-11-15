據澳盛銀行與市調機構羅伊摩根（Roy Morgan）15日公布的調查，受到股價飆漲激勵，加上近期內停止升息的預期升高，澳洲上周（截至13日）消費者信心指數較前周揚升2.7％，是9月初以來首見反彈回升，前面6周已累跌10.4％。

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