大陸女星李小璐在16歲獲得金馬獎最佳女主角肯定，之後也拍了許多影視作品，更有令人稱羨的婚姻生活，豈料卻偷吃先生賈乃亮演藝圈好友PG One，2019年正式離婚變成單親媽媽；李小璐日前被拍到與rapper趙濤（趙昱濤）多次出遊，疑似熱戀中，讓她遭網友追問「真的嗎？」，她也罕見回應戀情真相。

現年40歲的李小璐是金馬獎史上最年輕影后，但在2017年爆出婚外情，2019年離婚賈乃亮後，偷吃形象也讓她少了大量工作機會，偶爾在一些活動或是她的社群平台才能得知近況；而李小璐恢復單身後感情狀況也備受矚目，曾傳出她與PG One藕斷絲連，或是跟前夫賈乃亮復合傳聞，但都被她否認。

李小璐被拍到與Rapper趙濤多次出遊，疑似熱戀中。（圖／摘自微博）

近日大陸狗仔爆料，李小璐似乎有了新戀情，對象是Rapper趙濤，兩人多次單獨外出，還一起逛家具店；有網友在李小璐微博詢問，「聽說你和趙濤在一起了，是真的嗎？」，她也罕見跳出來回應，「我跟我的合夥人、司機、乾兒子出去吃飯、看電影、溜達都被拍過，都說是在一起。我身邊就應該都是女生」。

李小璐雖然為自己發聲，但大批網友仍抱持不同意見，「姊是不是特別喜歡Rapper」、「還以為李小璐會跟賈乃亮復合」、「李小璐幸福就好啦」、「沒承認也沒否認，我是覺得在保護戀情啦」、「她說得有道理欸，跟誰出去都是新戀情，太煩了吧」。