大陸國家主席習近平在峇里島當地時間15日下午在會見南韓總統尹錫悅。習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有重要責任，也有廣泛利益交集。今年是中韓建交30周年。30年歷史表明，中韓關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益。中方願同韓方一道，維護、鞏固、發展好中韓關係，為地區和世界提供更多穩定性。

習近平強調，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信。中韓經濟高度互補，要推進發展戰略對接，實現兩國共同發展繁榮。要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作政治化、泛安全化。

根據新華社引述習近平表示，中方願同韓方開展人文交流合作，加強在G20等溝通協調，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和平穩定大局。

尹錫悅表示，韓方願以今年韓中建交30周年為契機，與大陸發展基於相互尊重和互利成熟的關係，這符合兩國共同利益。韓方希望同中方保持各層級交往，加強人文交流，增進兩國民間友好，維護自由貿易體制，合作應對全球性挑戰。