TLPGA女子台巡賽本周重返新竹立益球場，16日起進行今年賽季第8場賽事歡樂友緣女子公開賽，今年賽事總獎金提高到350萬台幣，共有73位職業選手及28名業餘球員角逐冠軍，由於新冠肺炎疫情趨緩、開放外國人士來台免隔離，101位參賽選手中，有19位來自泰國、1位日本選手，以及台裔紐西蘭籍洪玉霖共21位外籍好手參賽。

歡樂友緣女子公開賽由TLPGA主辦，歡樂友緣高球隊第8度冠名贊助。歡樂友緣高爾夫球隊於2002年創立，是一支講究生活品味、熱愛人文美學的球隊，有獨樹一幟的CIS，也有自創的隊歌，對於公益活動的參與和推動更是不遺餘力。

歡樂友緣會長蕭維榮15日在賽前記者會上表示，歡樂友緣比較特別，每年都會選出新會長，他剛好是第20屆的會長，覺得責任重大，這場比賽更是球隊今年最重大任務。今年啟動舉辦這場比賽的時候，他特別在球隊群組裡發起，希望在第20屆的時候提高比賽獎金，這個提議獲得歷屆會長和隊友支持，所以多募了一些獎金，因此比賽總獎金從原本的300萬元增加到350萬元。

蕭維榮特別感謝晶實科技、聯華食品、勁永國際和台灣中油等贊助單位的幫忙，提高歡樂友緣女子公開賽獎金，一起為台灣女子高爾夫選手盡一分心力，希望選手們全力以赴，把獎盃留在台灣。

去年歡樂友緣女子公開賽首度移師新竹立益球場舉辦，當時未滿18歲的小將吳佳晏，以12桿的明顯優勢，第二度贏得這項賽事冠軍，本屆吳佳晏因目前正在日本參加女子日巡賽的資格測試，所以無法回來衛冕。去年並列第2的李欣，今年已經拿下大聯大女子公開賽和京懋慈善盃女子公開賽兩場冠軍，再次回到立益球場，對於冠軍志在必得，她也在賽前記者會上表示，自歡樂友緣女子公開賽舉辦以來她每屆比賽都參加，希望今年能順利奪冠。