富邦金控力挺科技業護國群山，長期投資超過3,000億元，董事長蔡明興15日獲國立陽明交通大學頒發名譽工學博士學位，期盼未來與陽明交大攜手共進，相輔相成，貢獻更多力量，「取之於社會 用之於社會」。

15日舉行名譽博士頒授典禮，由校長林奇宏、電機學院院長唐震寰率主管及師生參加，台積電創辦人張忠謀蒞臨並發表致詞，富邦集團董事長蔡明忠等家族成員及富邦集團多位高階主管均齊聚出席觀禮。

國立陽明交通大學校長林奇宏指出，蔡明興董事長在金融產業有卓越成就與貢獻，他重視永續經營、正視氣候變遷風險，以「低碳、數位、激勵及影響」四大策略推動ESG發展，帶領富邦金控呼應2050年國際淨零排放趨勢。同時，他秉持著社會共好精神，透過四大基金會，長期關懷弱勢族群，其領導風範與關懷社會精神足以為全體師生學習典範。

蔡明興表示，國立陽明大學與國立交通大學兩校合校之後的願景，是十年內成為亞洲「數位生醫」先驅，20年後成為世界「智慧健康」新創基地，與富邦致力協助生醫產業發展的決心一致，期待未來能將企業力量結合學校，共同貢獻社會。

富邦金控長期關注生技醫療，並於生醫產業進行策略性的投資，支持生技產業的育成與培植，近20年已投資約達156億元。富邦更主動回應社會需求，在新冠肺炎疫情衝擊民眾健康與社會經濟之際，協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，截至目前富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾4.7億元；近十年來，包含旗下基金會與急難救助，富邦已捐助超過27億元，對國內外重大災難提供最實質的捐款幫助。

除獲頒國立陽明交通大學名譽工學博士學位，蔡明興過去並獲頒天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。蔡明興特別期許，台灣擁有豐沛的高科技人才與技術實力，期待未來能將永續信念有效整合至產業中，創造新一波的永續變革，引領永續藍海！