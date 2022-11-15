中央銀行公布10月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣61.19億元（以下單位均人民幣）或2.84％，來到2,090.9億元，創近九年新低，外匯指定銀行（DBU）月減55.46億元或3.01％至1,786.91億元、同創近九年新低，其中個人戶已連續20個月減少。

根據央行統計顯示，人民幣存款餘額在2015年6月達到最高峰的3,382.18億元後，開始反轉下滑。其中DBU存款餘額在今年2月跌破2,000億元大關後，3月及4月均續減，5月小幅回升後，6月至10月連五個月減少，觀察這波持續下滑是從去年8月開始，累計至今更已大減逾328億元。國際金融業務分行（OBU）餘額303.99億元，小幅減少5.73億元或1.85％。

央行官員表示，10月DBU個人戶續減，法人戶約是持平，且定存減少但活存略增，主要是廠商支付三角貿易貨款，且將人民幣存款轉兌為新台幣，還有部份法人戶將人民幣活存轉為美元定存所致，這部份金額顯得相對明顯。主要是聯準會（Fed）鷹速升息後，美元存款利率大幅調高，且美元強勢，不論法人或個人資金紛紛轉進美元，個人戶已連20個月流出。

個人戶人民幣存款持續流出，因銀行人民幣優惠利率存款專案，持續位在低檔，吸引力不再。銀行主管認為，目前銀行各天期人民幣存款利率，1個月、3個月、6個月、9個月和1年期最高各為3.05％、2.85％、2.38％、1.5％和2.4％，美元存款目前則是動輒3.5％起跳。