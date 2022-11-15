女星李妍憬（原名李妍瑾）16歲時就因亮麗外表當上廣告模特兒，後來參加多個選美比賽都獲得佳績，以選美佳麗身份進入演藝圈。近年她逐漸淡出演藝圈，改開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動，近期她宣布和AV導演圤智雨交往，不過疑似兩人感情遇到波折，李妍憬吐露心聲原本會有人陪同去警局做筆錄，不料被放鴿子，讓她有些難過。

李妍憬今（15）日在社群平台發文：「今天做筆錄，我盡量的穩住眼淚，說好的陪同呢？我還是一個人帶著律師，有人承諾陪我，不要叫醒裝睡的人，什麼都能遇到什麼都自己走，一路上很累」，她表示以前只有她自己一個人，現在身邊有公司小夥伴跟愛寵Bibo，她對自己喊話要勇敢，「有憂鬱症不代表沒有勇氣，也不代表我是神經病」。

李妍憬有感而發：「別人笑我太瘋癲，感謝一路上的傷痕，會痛，會失望，也開始不知道如何期望了，想有人陪但陪在我身邊的是Bibo」，間接透露男友圤智雨沒有陪同，有網友問她另一半為何沒有陪同，「在我家睡覺我回來人就走了」，被問到圤智雨沒有陪同的理由，李妍憬沒有多說，只讓網友去問圤智雨。

李妍憬發文傾訴。（圖／李妍憬facebook）

李妍憬說另外一半在家睡覺後就離開了。（圖／李妍憬facebook）

不少網友也發表看法：「風風雨雨總會過去，妳可以的，加油……」、「遇人不淑」、「是我就分手了」、「沒有肩膀」，而李妍憬晚間開起直播賣衣，畫面中沒有看見她的身影，應是把帳號交給公司的工作人員運作，兩人當初公開戀情的貼文目前已經看不到。