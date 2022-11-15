騎士林姓少年經包紮後，自行離去；黃女則是送往榮總救治，所幸無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日稍早發生一起行人車禍，三民區晚間6時15分許，一名女學生放學過馬路時，遭騎士攔腰撞上，女學生遭撞倒在地、騎士則是摔車滾地，民眾見狀報警，警方獲報到場處理測繪，並依規定對騎士實施酒測，酒測值為0。現場女學生、騎士皆手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無大礙，詳細肇事原因仍待警方釐清。

今日晚間6時15分許，17歲黃姓女高中生放學回家，徒步於鼎中路時，想穿越馬路到對面去，當黃女走到快車道時，卻因眼前車子呼嘯而過，於是她向後退一步，此時後方直行騎士18歲林姓少年閃避不及，攔腰撞上黃女，造成黃女倒地，而騎士則摔車滾地，雙方一時間倒地不起，附近民眾見狀立即上前關心，並同時報警求助。

三民二分局鼎金派出所獲報，立即派遣員警到場處理，並協助救護車送醫，後續林男包紮後自行離去，黃女則送往榮總醫院救治，所幸無大礙。

警方指出，初步研判林男未注意車前狀況，違反《道路交通管理處罰條例》第94條第3項，黃女任意穿越道路，應依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款規定舉發，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。