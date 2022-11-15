趙永馨現身瓊瑤拼圖特展。（瓊瑤故事館提供）

湯志偉夫婦也蒞臨現場參加茶會。（瓊瑤故事館提供）

「瓊瑤女郎」趙永馨已有一段時間未在電視劇露面，她應瓊瑤故事館籌備小組之邀，15日現身位於淡水的瓊瑤拼圖特展，並將她目前從事的茶藝活動帶到展覽現場，與數十位影友泡茶聯歡，共話當年。

趙永馨說，50歲那年決定重回校園，在台藝大讀了戲劇、廣電，接著又讀了電影碩士在職專班，拍攝以「偷窺」為主要探索議題的畢業長片《搬家》，由郭子乾、林美秀等主演，希望能一圓導演夢。

回想當年在瓊瑤劇組裡的點滴，正牌「瓊女郎」趙永馨有好多精采的回憶。她在《煙雨濛濛》扮演癡情的如萍，最後心碎輕生；重看劇中她寫遺書的長段獨白戲，她說，仍然會感到洶湧的情緒起伏。她在劇中「死後」，秦漢抱著她哀號，眼淚鼻涕全往她臉上噴，她一邊要維持寧靜的「死狀」，一邊在鏡頭外，劉雪華還調皮地玩著她的腳，算是相當「辛苦」的一次拍攝經驗。

不過趙永馨也說，其實非常好玩，整個劇組就像大家庭一樣，她和劉雪華因為戲份重，相處的時間長，總是很有默契一同捉弄她口中的「秦老漢」。

拍《幾度夕陽紅》時，劇組在拍攝的家宅現場更直接起了一口灶，大家不吃便當，直接吃廚師在爐灶上燒出來的菜，有時一邊拍戲，一邊魚香、菜香就撲面而來。

《庭院深深》的「翠珊」是趙永馨演藝生涯的巔峰。她回憶，當時原本不是由她飾演，是劉立立導演向瓊瑤阿姨建議「要不要讓她試試看」，一直主攻「玉女」戲路的趙永馨，將這個心地善良但智能不足的「翠珊」，視為一個很大的挑戰。瓊瑤和劉立立導演安排她去參觀啟智學校做功課，尋找合適的角色藍本。

一直到《庭院深深》第一次出外景，趙永馨說，現場圍觀的普通觀眾，還有劇組裡的群眾演員，都在橋上圍著看她演。她頭髮亂紮，雙腳鞋子一邊一只，用翠珊的肢體語言，講翠珊的音調和台詞，大家都笑著。在那一刻她也才終於有了信心，知道她塑造的這個角色應該成功了。

趙永馨也特別向在場諸多影友推薦瓊瑤故事館的駐館藝術家、瓊瑤孫女陳可嘉。她說，可嘉還沒出生的時候她就已經「認識」了這個未來的插畫家，這次應瓊瑤故事館的邀請，她特地挑選了一餅茶，由在場的工作人員和影友等等，共同在禮盒上簽名留念，由趙永馨「封茶」，贈予陳可嘉，希望這份祝福能陪伴她繼續在藝術的道路上勇往前行，可能十年，可能二十年，之後開封泡來喝，嘗嘗這幾十年累積下來的美味。

趙永馨透露，她在新北三峽的經營的「馨茶館」，每個月都有很多活動，談石頭、談生命靈數、談沉香等等，這次把她監製的好茶帶到滬尾藝文休閒園區「多少秘密在其中」瓊瑤拼圖特展的會場，在美麗的拼圖、瓊瑤的家庭故事包圍之下，細心泡上一壺壺的好茶白牡丹、滇紅，現場影友在茶香和美好的影音回憶裡，享受飽滿的回甘。