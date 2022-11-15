為提升我國審計品質透明度、與國際接軌，金管會推動我國審計品質指標AQI、會計師事務所透明度報告，四大會計師先行。金管會證期局副局長高晶萍15日指出，四大會計師事務所今年第四季起就依金管會發布的AQI揭露架構及指引原則提供AQI資訊，供上市櫃公司作為選任2023年財報簽證會計師的參考依據。而自2023年起四大會計師於事務所網站公告其會計師事務所透明度報告。

高晶萍指出，2021年8月19日發布的「審計品質指標(AQI)揭露架構及範本」內容涵蓋「專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力」等5大構面及13項指標項目，這些指標有些不只是一些數字，而是量化指標，像會計師同業平均查核經驗或人員配置、受訓狀況、會計師缺失懲戒等，讓上市櫃可以綜合評估。

金管會在2022年6月29日也發布了「審計委員會解讀審計品質指標指引」及「會計師事務所編製審計品質指標指引」，協助會計師事務所編製AQI資訊，以及審計委員會解讀AQI資訊。

高晶萍表示，由於四大會計師簽證了88％上市櫃公司財報，所以第一階段是四大會計師事務所開始。所謂四大會計師事務所包含勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）。

高晶萍也指出，金管會在2021年12月30日發布「會計師事務所透明度報告編製原則」，作為會計師事務所編製透明度報告的依據，透過提升會計師事務所透明度，促進事務所間良性競爭，進而提升審計品質，報告內容主要包括事務所概況與法律架構、治理架構與管理階層資訊、風險控管及品質管制制度資訊、審計品質攸關指標、財務及業務資訊等。

透明度報告也是採二階段方式推動，優先鼓勵四大會計師事務所自2023年起於事務所網站公告其會計師事務所透明度報告。