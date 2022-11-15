全球晶圓代工龍頭台積電上季成為基金界買進熱門標的，包括股神巴菲特旗下的柏克夏海瑟威、橋水與老虎皆為今年來首度敲進該檔個股，柏克夏更是一口氣豪買逾40億美元，震撼全球金融圈。

根據柏克夏海瑟威周一提交的申報資料顯示，截至9月底總共持有6,010萬個單位的台積電美股存託憑證（ADR），總投資金額超過41億美元。

巴菲特向來不太碰科技股，柏克夏最大宗也是最成功的科技股投資為蘋果，蘋果同時是柏克夏3,062億美元投資部位的第一大持股，目前帳面未實現獲利高達1,265億美元。

申報資料並未說明台積電的投資係由巴菲特操盤，還是由兩大經理人康姆斯或是韋斯勒下決策，但根據以往經驗，大筆投資通常都是由巴菲特親自操刀。

台積電主要為蘋果、高通與輝達等大廠代工晶片，第三季獲利雖跳升80％，但對於需求前景看法不若以往樂觀。也因為全球晶片需求驟降的打擊，台積電股價上個月下探2年新低。

賓州Gardner, Russo & Quinn投資公司合夥人羅素（Tom Russo）表示，「我想柏克夏之所以狂敲台積電，就是看好全球非常多產品非常依賴台積電。」

此外，知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）上季買進132萬個單位的台積電ADR，橋水（Bridgewater）也敲進20.67萬個單位。根據業者提供的申報資料，上季所有投資基金總共狂買6,214萬個單位的台積電ADR。

台積電目前主要大股東皆為外資，包括美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）、先鋒集團（Vanguard）與新加坡主權財富基金GIC。

不過，新加坡政府投資公司淡馬錫（Temasek Holdings）則是選擇認賠殺出，該公司向美國證交會申報指出，該公司於第三季出清所有台積電持股。

淡馬錫是在今年第一季買進台積電ADR，平均買進成本為每單位104.26美元，而第三季台積電ADR均價已跌至68.56美元。