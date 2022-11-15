王品集團旗下頂級牛排餐廳「THE WANG」自2019年開幕以來，以專業侍餐侍酒服務的「管家式服務」成為吸客亮點，開幕不到1年即獲得米其林餐盤推薦，而疫情期間以西裝管家送餐服務、線上侍酒服務更令人印象深刻，現隨著疫情趨緩之際，餐廳將在12月7日推出以「浮現」為意象的冬春新菜色，盼帶給賓客在觀、品、嘗的用餐過程有更深刻細膩的體驗。

新菜單以「浮現」為意象的冬春新菜色，浮現除了象徵台灣這座四面環海的漂浮之島外，也深化食物與記憶的連結。「茶燻生蠔沙拉」以東方美人茶煙燻，為鮮甜飽滿的生蠔增添一抹茶香，佐以魚子乳酪醬，並搭配無籽葡萄、生菜苗與小黃瓜檸檬醬汁，酸香開胃。

新湯品「蕈菇老母雞湯」為開幕之初的湯品，好評再回歸，改編自主廚記憶裡的餐桌滋味，一碗湯飽含了整隻老母雞、伊比利5J火腿與蔬果的精華，看似清澈澄靜，嚐起來卻帶有膠質的豐美與綿密，搭配乾煎蕈菇，香氣迷人。甜點「嵐山」則是甜點師對京都秋冬的懷想，取清秋轉冬之際，嵐山的楓葉由黃漸轉紅，以優雅姿態飄落水面的意境，整體以茶為主要架構，並搭配紅心芭樂雪酪，風味清新。

THE WANG以提供管家式服務為主打亮點吸客。（THE WANG提供）

另人食慾大開的茶燻生蠔沙拉。（何書青攝）

還有季節限定的「大湖草莓起司鍋」，產地直送新鮮大湖草莓，香氣迷人，外型紅艷飽滿，嘗來甜美多汁，搭配主廚特製香熱濃郁的起司醬汁，口感上彷彿拆解一顆香濃可口的草莓起司蛋糕，12月中旬起開賣。

THE WANG在每季都有吸睛的桌邊服務，如3至5月法國頂級生蠔拼盤，直接在桌邊現開法國空運來台的活生蠔；6至8月推出現刨新鮮黑松露，豪氣的在餐點上刨上帶有獨特香氣的大量黑松露。

餐廳也從食材產地、餐點設計靈感來源和顧客互動，針對每道餐點及顧客喜好有不同的餐酒搭配，以酒莊的歷史淵源和逸事讓顧客對葡萄酒有更加深入淺出的認識，讓餐廳不只是餐廳，不僅是用餐，還有是一場結合美食美酒故事的有趣旅程。

季節限定的大湖草莓起司鍋。（THE WANG提供）

產地直送、肥美鮮甜的馬祖淡菜。（何書青攝）

THE WANG更表示，餐廳開幕至今已成為情侶求婚告白勝地，超過40組貴賓在此求婚成功，更推出「求婚管家服務」，依照需求客製化求婚內容包含—必勝求婚桌、餐酒搭配、蛋糕、花卉、氣球訂製、攝影紀實等。

初訪貴賓必點「乾式熟成丁骨牛排」，以美國PRIME等級丁骨牛排，乾式熟成28天，經高溫炙烤後，焠煉出迷人起司風味，可嘗到紐約客的口感及多汁的菲力，並附上主廚特調辣根醬、灰海鹽、玫瑰鹽；主廚會再將骨邊肉仔細切下後二次回烤，可品嚐到醬香十足的酥香口感。

海大蝦佐荷蘭醬。（何書青攝）

法式龍蝦濃湯。（何書青攝）

日本A5和牛肋眼也是備受賓客喜愛的經典菜色，選用有著大理石紋油花的日本A5和牛肋眼，炙烤後外酥內嫩，油脂豐厚綿密，頂級滋味在舌尖騷動，先品嚐頂級和牛的本色演出，再搭佐Gravy、五葉松油、蓮藕、皺葉甘藍、甜菜根等豐饒的大地滋味，平衡味蕾。主廚精心安排肋眼心與老饕肉分次出餐，可分別體驗不同口感，並確保賓客都能嘗到熱騰騰的美味。

侍酒師針對不同主餐悉心選酒，如經典商品「乾式熟成丁骨牛排」，搭配來自波爾多右岸村莊級的Château Clarke克拉克城堡（Litract Medoc），這款酒有著暗紅寶石色澤，帶有奔放，精緻的藍莓香，口感迷人果香濃郁，舌尖有黑胡椒以及煙燻味，結構豐富，與丁骨牛排特殊的起司風味巧妙結合。

若搭配「日本A5和牛肋眼」則選用來自智利VIÑA VIK酒莊的Milla Cala金色年華紅酒，有著濃郁豐厚酒體，草莓、黑醋栗和黑莓等新鮮水果香氣優雅，清爽的胡椒和咖啡氣息接續釋放，與和牛肋眼特殊的香氣堆疊出更豐滿的味覺享受，也平衡了和牛的豐富油脂。

招牌必點的乾式熟成丁骨牛排。（何書青攝）

THE WANG PRIME STEAK每人套餐價格落在2380元至3180元，每套包含麵包、開胃小品、沙拉、湯品、主餐、甜點、飲品，以及專業侍餐侍酒服務。

店內的侍酒師會依照賓客所品嘗的不同料理悉心選酒搭配。（何書青攝）

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