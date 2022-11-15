在印尼峇里島舉行的G20峰會，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)必然是最尷尬的人物多數國家都指責俄羅斯侵略烏克蘭，拉夫羅夫則強調特殊軍事行動是保衛國家安全，並且反控世界對俄羅斯不公平，烏克蘭提了一堆不切實際的條款，拖延了談判的進程。

拉夫羅夫談到了俄羅斯在G20中的立場，也談到西方國家不中立，談論的不是經濟問題，已把G20峰會給「政治化」。他說：「我們已準備好與烏克蘭進行談判，總統(普丁)發表了許多聲明，都是談判的誠意。如果有人拒絕談判，那就是烏克蘭。如果他們繼續提出不實際的條件拖延，談判將變得更加困難。」

另外他也批評這場會議對俄國就不公平，比如每個國家代表都是3分鐘的發言時間，但是烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的演講影片，卻講了20分鐘。

拉夫羅夫說：「澤倫斯基在G20峰會上的講話，充分表現了對俄羅斯的敵意；他提出的條件不現實，也拒絕了先前的明斯克協議。」

拉夫羅夫稱，美國和西方國家挑起了烏克蘭的衝突，「美國及其盟國在今天的討論中指責俄羅斯對烏克蘭表現出‘無端侵略’。 ”

拉夫羅夫指出，「儘管美國不承認，但其他國家都知道烏克蘭衝突，是由美國挑起的事實。美國與他們的盟友參與了烏克蘭戰爭，他們提供武器、訓練軍事人員，這都使戰爭無法結束。」

他說，他不認為美國想要看到俄羅斯與烏克蘭以談判方式結束戰爭，只看到美國人正在準備某種談判的報導，這些謠言不斷出現，然後又消失，我們不再對此做出反應」。

拉夫羅夫補充說，「（衝突）不能繼續下去，也不符合烏克蘭人民的利益；莫斯科希望看到西方國家能做出推動和平的有效行動，而不是拖長戰爭。」