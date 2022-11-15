國民黨宜蘭縣黨團亮出宜蘭市公所之前發放重陽節敬老年金的通知單。（國民黨宜蘭縣黨團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民進黨宜蘭縣黨團今（15日）針對國民黨宜蘭縣黨團，昨開記者會抨擊民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵的敬老禮金369政見是開「芭樂票」，並引用錯誤數字做鄉鎮比較，綠營批對方惡意誤導、居心叵測；藍營則回嗆，江拿鼓勵長者接種疫苗的交通補貼、防疫慰問，說是重陽節敬老金，才是混淆視聽、笑掉縣民大牙。

今綠營強調，宜蘭市公所在敬老津貼的發放逐年增加，從500元開始加碼至1000元，高過前任市長整整一倍；而今年的重陽禮金絕對不是「只發600元」，執行政策時經費都編列在預算中且公開化，但藍營卻不做功課，用錯誤的數字跟金額，企圖造成江聰淵未重視長者福利與重陽進老金發放的假象，真是讓人笑掉大牙。

藍營則回嗆，江聰淵說謊成性，去年曾對外發布重陽敬老金訊息，宜蘭市就是70歲以上的長者獲得600元、80歲以上800元、90歲以上1200元、百歲人瑞有1萬2000元，多出來200元是鼓勵長者接種疫苗的交通補貼、防疫慰問金，這些新聞資料媒體有刊載，卻說成是敬老金，才是混淆視聽、笑掉縣民大牙。