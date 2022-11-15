民進黨宜蘭縣黨團今（15日）針對國民黨宜蘭縣黨團，昨開記者會抨擊民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵的敬老禮金369政見是開「芭樂票」，並引用錯誤數字做鄉鎮比較，綠營批對方惡意誤導、居心叵測；藍營則回嗆，江拿鼓勵長者接種疫苗的交通補貼、防疫慰問，說是重陽節敬老金，才是混淆視聽、笑掉縣民大牙。
今綠營強調，宜蘭市公所在敬老津貼的發放逐年增加，從500元開始加碼至1000元，高過前任市長整整一倍；而今年的重陽禮金絕對不是「只發600元」，執行政策時經費都編列在預算中且公開化，但藍營卻不做功課，用錯誤的數字跟金額，企圖造成江聰淵未重視長者福利與重陽進老金發放的假象，真是讓人笑掉大牙。
藍營則回嗆，江聰淵說謊成性，去年曾對外發布重陽敬老金訊息，宜蘭市就是70歲以上的長者獲得600元、80歲以上800元、90歲以上1200元、百歲人瑞有1萬2000元，多出來200元是鼓勵長者接種疫苗的交通補貼、防疫慰問金，這些新聞資料媒體有刊載，卻說成是敬老金，才是混淆視聽、笑掉縣民大牙。
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