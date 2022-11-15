北市許昌街一處大樓發生民眾墜樓，15日晚間近8時，報案民眾聲稱聽到聲響，經警消到場，從衣著打扮，初判墜樓者是一名年輕男學生，疑似從頂樓墜樓，警方現正釐清身分當中。
警方表示，發生墜樓的地點，大樓內有多間補習班，現正比對監視器，清查學生從何處到達頂樓，旁邊是否有其他人，釐清墜樓原因。
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