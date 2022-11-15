上海財經大學校長劉元春在2022年中國資產管理年會上發表主題演講時表示，根據其研究團隊預測，新冠疫情爆發以來到未來的7年，世界經濟增長速度將不到2.3%的水平，亦即下降的幅度達到1.4個百分點。中國未來5年GDP佔全球比重將升高5個百分點，預計2029年能追趕上美國。

《澎湃新聞》報導，劉元春表示，從2008年經濟危機後，世界經濟的增速已經出現了明顯的下降，學界稱為「長期停滯」。在新冠疫情爆發後，大家以為我們在疫情控制之後會重返過去，但事實上我們不僅沒有重返過去，反而在舊的問題沒有解決的基礎上出現了新的問題，包括滯脹出現，世界經濟格局發生更大的變異，經濟增長速度下台階的效應更加明顯。

從2010年到2019年，全球經濟增長速度平均為3.7%。從新冠疫情暴發以來到未來的7年，劉元春團隊預計，世界經濟增長速度不到2.3%的水平，也就是說下降的幅度達到了1.4個百分點。其中高收入國家占世界的GDP在過去20年裡下降了15.4個百分點，中國占世界GDP的比重增長了12.1個百分點。更為重要的一個點是，印太占世界經濟的比重不斷上升，打破了世界經濟在2008年時候三足鼎立的格局。

劉元春表示，目前預測在未來5年裡，歐盟占世界GDP的比重可能會下降5~8個點，而中國占世界GDP的比重會提升5個百分點左右。這個變化直接帶來的是中國和美國之間的對抗會愈加激烈。按照其團隊預測，中國GDP將在2029年基本追趕上美國。

劉元春進一步指出，一旦中國GDP超越美國，那麼未來的戰略與當前的戰略會發生質的變化。所以中共20大報告說，「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」。