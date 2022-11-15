一位男網友在臉書發文表示「女友變心愛上別人了」，分手後對方還有幾件衣服跟內衣褲放在他家，心有留戀的原PO拜託女友能留給他，原因竟是「還想聞她的味道」，遭到對方狠拒，貼文曝光後引發熱議，網友們看傻了眼「這會答應才不正常吧？」。

一名男網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，女友變心愛上別人了，在跟對方確認關係以後，果斷和原PO提了分手，「我還好愛她，我不甘心…」，分手後女方還有幾件衣服跟內衣褲放在他家，請原PO寄還回去給她。

怎料，心有留戀的原PO卻拜託女友「可不可以留給我」，原因竟是「還想聞她的味道」，「我知道這聽起來很變態，但是我好想她…可是她連我最後一點卑微的請求都不答應我…」。

貼文曝光後引發熱議，網友們看傻了眼「這會答應才不正常吧？」。(翻攝臉書靠北女友2.0)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「直接說找不到，或是說丟了」、「別聞了 ！上面不是她的味道！是她眾多男人的綜合X味！」、「原來我們是同好，我一直以為我這種行為很變態，聽你這麼說我就放心了」、「恕問衣服跟內衣褲都沒洗嗎？！」、「這會答應才不正常吧？」、「跟她說你已經穿過了，問她還要不要」、「開始往心理學類型寫作了」。