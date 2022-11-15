由於水氣較多，明（16）日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有雨，午後水氣轉乾、陽光露臉。氣象局表示，各地多雲到晴將一直持續到周六（19日），到了周日（20日）又有一波稍微增強的東北季風南下。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局表示，明天迎風面的桃園以北、東半部雲量偏多，且有零星短暫雨，主要降雨在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中東北部降雨最明顯，有機會出現局部大雨，基隆北海岸、花東沿海地區也可能有較大的雨勢發生，整體降雨在下午減緩，水氣逐漸轉乾，天氣轉為多雲偶爾可以見到陽光。新竹以南地區整天為晴到多雲、感受溫暖。

氣象局說明明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣溫方面，各地低溫為20至22度，感受偏涼，白天高溫桃園以北及東半部為25至27度，新竹以南則可以來到28至31度，感受溫暖偏熱，在中南部日夜溫差較大。另外，雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易有較強陣風。

氣象局提醒，周四至周六（17日至19日）各地大多為多雲到晴、溫暖穩定的天氣，高溫普遍30度左右，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨，其中周四清晨至上午北部地區仍有零星短暫雨的機會。下周日（20日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼、迎風面水氣稍增多，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一、下周二（21日、22日）東北季風影響及南方雲系北移，水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量增加，大多為多雲的天氣。