新華網報導，印尼峇里島當地時間15日下午，中國國家主席習近平會見塞內加爾總統薩勒。

習近平指出，中塞是重要合作夥伴，也是中非合作論壇共同主席國。在雙方共同努力下，中塞、中非關係得到很大發展。雙方政治互信不斷深化，務實合作成果豐碩。中方將秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強與塞內加爾和非洲國家團結合作，攜手構建新時代中非命運共同體。

習近平強調，中方願與塞方繼續在發展振興道路上攜手前行，在涉及彼此主權、安全、發展利益問題上相互支持。中方願繼續支持塞內加爾公路、工業園等基礎設施建設，擴大塞內加爾農產品輸中，加強花生全產業鏈和水稻種植合作，落實好中非合作論壇各項舉措。中塞在維護世界和平、促進共同發展等重大問題上立場高度一致。中方願同塞方團結協作，共同維護國際公平正義和廣大發展中國家共同利益。中方積極支持非盟加入二十國集團倡議。

薩勒表示，再次熱烈祝賀習近平連任中共中央總書記。中國是堅持原則、廣受尊敬的偉大國家，是非洲國家忠實和堅定的朋友。無論是農業、水利、基礎設施、教育、醫療，還是抗擊新冠肺炎疫情，中國始終與塞內加爾和非洲國家在一起。

薩勒感謝中方為塞方和非洲國家提供的寶貴幫助，並第一個公開支持非盟加入二十國集團倡議。非洲國家在涉疆問題上堅定支持中國，充分證明了非中之間的高品質互信和高水準關係。塞方對中非合作論壇進展表示滿意，願與中方持續推進論壇架構下合作。

中共中央辦公廳主任丁薛祥、中國國務委員兼外長王毅、中國國家發改委主任何立峰等參加會見。