有消息人士表示，中國科技巨頭騰訊控股開始新一輪裁員。騰訊裁員將涉及六個業務部門中的三個，影響視頻、遊戲和雲業務。

路透報導，四位知情人士稱，騰訊控股已開始針對其視頻媒體、遊戲和雲業務進行新一輪裁員。

消息人士稱，裁員影響了騰訊六個業務部門中的三個：平台和內容（PCG）、包括視頻和新聞平台、以遊戲為重點的互動娛樂部門（IEG），以及雲和智能產業集團（CSIG）。其中兩名消息人士稱，上週IEG的一些員工被告知他們將被解僱。

騰訊拒絕回應。路透無法確定裁員的規模。

中國的科技行業繼續受到監管打擊，和清零措施影響。今年早些時候，騰訊已經裁員。8月，騰訊披露其員工人數從3月的116,213人降至6月底的110,715人。

Refintiv 數據顯示，分析師預計騰訊將在周三公佈第三季業績時，報告收入持平或小幅收縮。騰訊管理層表示，他們專注於削減成本，並關閉了某些領域的非核心業務，包括在線教育、電子商務和遊戲直播。