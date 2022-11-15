富邦人壽投資哈爾濱銀行因未能同比參與增資，可能逐步釋出實現損失，對此保險局表示，此投資是財務性投資，本就不宜承諾增資，且投資與釋出都不用經保險局核准；銀行局則表示，富壽投資哈爾濱銀行是否有以財務投資行參股之實，富邦金是否要負督導管理的責任，將進一步檢視。

富邦人壽是在2014年3月認購哈爾濱銀行在香港交易所的普通股掛牌，以每股2.9港元認購7.73億股，總交易金額22.42億港元，持股比例7.03％，但這項投資就是依壽險財務性投資規定，即對單一個股可投資其實收資本額的10％以內，不必向金管會事先申請核准，但亦不能參與哈爾濱銀行的經營。

保險局副局長張玉煇表示，壽險業投資國外集中市場或店頭市場的交易股票，不宜有增資義務的限制，因為是財務性投資，要考慮資金安全性與變現性、流通性，若有增資義務與財務性投資性質不符；因此先前富壽並沒有承諾哈爾濱銀行有增資義務，這次若要釋出股份，亦算是財務考量，不用經金管會同意。

壽險業投資海外銀行，先前金管會有開放打亞洲盃，即用壽險資金協助金控集團參股、插旗，視同保險相關事業，如國泰人壽即有投資菲律賓中華銀行、印尼Mayapada銀行，但這部分要事先經過核准，後來金管會亦拉高投資的資本適足率門檻，且要求同金控必須有銀行共同出資。

但富壽投資哈爾濱銀行並不是循此模式，而是用一般投資股票的財務性投資管道，先前立法院亦多次質疑此案，富邦金都強調投資並不是因為外傳的大陸明天系，且哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，主要經營團隊亦是哈爾濱市政府指派。

外傳富壽投資哈爾濱銀行恐面臨重大損失，銀行局副局長童政彰表示，會再檢視富邦金在管理子公司上是否應負相關責任，這項投資的評估當初是否合宜。