台灣人真的很愛喝咖啡！2022年台灣人口數2321萬人，排名世界第57名，但根據經濟部最新統計，我去年咖啡豆進口金額突破2億美元，卻擠入全球第28名，比起10年前爬升11個名次，國小喝咖啡人數卻不小！

根據經濟部統計處統計，國內飲料店以黑金商機最亮眼，依據財政部營利事業家數資料，至2022年8月底，「冰果店、冷熱飲店」家數最多，有81.7％，但是「咖啡館」家數4096家，占比14.9％，卻居第二。且這是2011年的2.6倍，家數多出1.6倍，增幅明顯高於其他類型飲料店。

這也帶動咖啡豆大量需求，經濟部表示，由於我國自產咖啡豆產量僅約700到1100公噸，不足供應國人所需，因此大多仰賴進口。依財政部資料顯示，2021年咖啡豆進口量達4萬866公噸，進口金額首度突破2 億美元，較2011年翻倍成長。

這個金額，讓台灣進口排名，比起10年前大步跨前11個名次，擠入全球第28名。雖然金額離前三大美、德、法的幾十億美金有很大差距，但成長7.4％，卻是前30大國家中居第三，僅次中國大陸15％、土耳其10.9％。

對比維基最新統計，台灣人口在197個國家中，排名世界第57名，但咖啡豆進口額卻可以排進前30名，顯見台灣人愛喝咖啡確實不假，黑金商機自然驚人。經濟部解釋，除連鎖和個人咖啡店積極拓點外，各大超商、超市和速食等業者都搶食這塊市場，自然帶動咖啡需求不斷增長。