台北市、新竹市是本次大選最受矚目的三腳督，台北市長候選人國民黨蔣萬安領先無黨籍黃珊珊，新竹市長候選人民眾黨高虹安領先國民黨林耕仁。前立委蔡正元今(15日)在《盧秀芳辣晚報》指出，如果國民黨提名的林耕仁在第一時間就表現出他是反對民進黨執政的第一品牌，今天獲勝的應該是林耕仁。而黃珊珊跟總統蔡英文的關係匪淺，從來不批評蔡英文或批評民進黨，所以她就很難變成台北市反對民進黨的第一品牌。

主持人盧秀芳說到，這次台北市好像蔡英文第二任的期中考？蔡正元指出，在台北市誰是反對民進黨跟蔡英文的第一品牌，他就很容易獲勝，黃珊珊吃虧就吃虧在這裡，因為她跟蔡英文的關係匪淺，還是小英女孩。台北市長柯文哲不斷批評蔡英文、批評民進黨，可是黃珊珊從來不批評，從來沒有聽過她批評民進黨或批評蔡英文，所以她就很難變成台北市反對民進黨的第一品牌。而蔣萬安不用說，就是反對民進黨執政的第一品牌！

「一樣道理，新竹市也是一樣啊！」蔡正元說，如果國民黨提名的林耕仁在第一時間就表現出，我是反對民進黨執政的第一品牌，今天獲勝的應該是林耕仁，可是沒有想到這個牌子被高虹安給抓走了，好像她是擋在第一線，在反對民進黨執政的，所以不管怎麼樣，她民調始終掉不下來，始終維持第一名。各縣市都有這種情形，就是這次選舉你到底是支持還是反對民進黨執政的績效，這是跨越整個年齡階級一個共同的特色。