台中市長公辦政見辯論會今天晚上登場，無黨籍台中市長候選人陳美妃壓軸發言，陳美妃用台語開場但表示自己平時不習慣講台語，要用中文發言來減緩緊張。陳美妃說，自己不想當「紙上談兵」的市長，要當真正做建設的市長，發言著重在突破性的市政計畫，

陳美妃用台語開場表示自己首次參加政見辯論會，心情滿緊張的，因平常不習慣講台語，後續要用中文發言來減緩自己的緊張。陳美妃說，未來若當選，要在台中車站平台空地設置音樂水舞噴泉，活化車站；幼稚園補助標準公私立不同，未來要給有0到6歲孩童的家庭每月補助1萬元，讓父母自己決定使用方式。

陳美妃說，現在雖有雙十公車，但品質不穩定，自己若選上，未來上下學時間要調撥民間遊覽車跟市區公車並調整班次，讓學校老師跟師生更方便通勤、不遲到；高中職進修部要比照台北市作法，調整成白天上午班或下午班，讓學生自行選擇，這樣進修部學生下課時才有公車可搭。