中市警二分局拂曉出擊，掃除「醉」犯！日前於凌晨4時動員逾40名警力，於北區公園路與原子街前設置大規模路檢點取締酒駕，4小時內即抓獲2名酒駕者，酒測值分別為0.26MG／L和0.29MG／L，2人皆依法送辦；另，警方也於同時段查獲通緝犯3名、毒品案1件及其嫌犯1人，成效顯著。

中市警二分局局長陳家銘表示，許多民眾普遍有「警察只有夜間抓酒駕」的錯誤觀念，特別規畫「取締酒後駕車拂曉專案」，於日前凌晨04點動員逾40名警力，於北區公園路與原子街前設置大規模路檢點取締酒駕，除設置封鎖式攔截點方式，另外祭出「小蜜蜂」之反攔截及巡邏方式，只要有可疑人車，就立刻盤查。

中市警二分局表示，此次取締查獲「醉」犯2名，其中林姓男子剛飲酒完，駕駛自小客車行經路檢點時，突然迴轉駛離，隨即便被眼尖警方騎車攔下，酒測為0.26MG／L，另1名塗姓男子騎乘機車時，行車不穩且面色潮紅，攔下後酒測值0.29MG／L，警方將2人皆依法送辦。

中市警二分局表示，除了查獲「醉」犯2名，另查獲通緝犯2名、詐欺通緝犯1名及毒品案1件與嫌犯1人，拂曉出擊成效顯著。

中市警二分局提醒，選舉前夕警方除加強掃蕩不法組織外，打擊「醉」犯也毫不手軟，取締酒駕仍會高強度規畫勤務；除夜間執行酒駕取締外，清晨及白天也將全時段攔檢，警方對於拂曉時段警覺心「醉」低的酒後駕車違規人，絕不寬容。

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