九合一選舉在即，今年各地的里長選舉倍受關注，不只有號稱「永和IU」的里長候選人陳紫渝，南港也有藝人李宜柏投入里長選戰。對此，有鄉民好奇發問：「為什麼一堆人搶著當里長」，貼文曝光後引發熱議，就有其他鄉民點出關鍵，認為里長是「無背景從政的第一步」，另外，也有過來人分享里長工作的幕後祕辛。

有鄉民在PTT八卦板以「為什麼一堆人搶著當里長」為題發文表示，以前政府抓貪汙並不嚴格，當里長多少還能撈點好處，但現今法規逐漸完善，收點小錢就可能被重判好幾年，且里長的薪水不高，每個月還要付出許多紅包、白包，有些里長甚至還會倒貼錢，他好奇：「這種吃力不討好的工作，為什麼一堆人搶著要當？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「斜槓人生，外面的工作更爛」、「跳板+建立人脈」、「傻子才相信里長沒好處」、「認真說，現任里長做太爛，想換掉他」、「要看地方，有些很爽，有些屎缺」，另外也有網友認為，選里長是從政的敲門磚，「年輕人出來選，無背景從政第一步啊」。

其實過去新北市汐止區湖興里里長候選人郭書成就曾發文，分析里長工作的優缺點。郭書成指出，法令上里長沒有薪水，每個月領的4萬5千元是「事務費」，從下一屆開始將調升為5萬元，主要是「給里長包紅、白包使用」，而里長並非公務員，依法能夠兼職，最常見的無非是開設藥局、雜貨店，或是開課、演講賺取收入。

郭書成坦言，當里長的確會有些油水的業內情報，不過金額僅有幾千、萬元，而這也是公開的秘密，「對我來說CP值很低，收幾萬塊賠一生，所以不收」。郭書成進一步表示，里長界最大的油水就是土地利益，如都更案中的「牽猴仔」，就是幫忙搜集居民的同意書，藉此獲取龐大利益。

而近10年來，里長的工作性質已經逐漸轉變，郭書成表示，以前里長可能只需要泡茶、維繫鄰里情感，但現今還要處理快篩、長照、打疫苗等事務，甚至不乏許多里長用心地規劃社區、改革交通，竭盡所能翻轉地方樣貌。