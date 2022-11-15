協助政府落實再生能源政策，國泰金控總經理李長庚提議修規定，將離岸風電股權證券化，銀行局副局長童政彰15日回應，國泰金是想將離岸風電投資案設特殊目的公司（SPV），再將股權證券化，並以未來售電收入作為證券化收益，但這「不是穩定現金流量」，若貿然納入，「整套制度就會亂掉」。

童政彰強調，離岸風電未來售電合約及收入，現在就能以金融資產證券化來發行，未來的穩定現金流量亦可現在證券化，但相關償債風險、信用強化等就是受託機構（一般是銀行）要去評估；其次，是金融資產證券化條例現在亦沒有要修正的打算，但若國泰金有更好的建議，金管會也願意後續溝通。

由於證期局推動的投信投顧法修法已進入立法院，將新增投信基金模式的不動產證券基金（REIT），現行的不動產證券化條例也將配合檢討修正，如受益人會議、利害關係人交易、投資人保護等，未來將採基金模式、信託模式的REIT雙軌併行，但金融資產證券化，即先前的銀行授信、信用卡債券等證券化，目前則沒有要檢討修正。

也就是李長庚建議離岸風電股權證券化，目前並不在考慮接受範圍。

李長庚的建議是離岸風電的開發過程中，國外開發商希望早點拿到資金，再去開發新的風場，可以用現在就已取得的台電未來20年購電合約，作為穩定現金收益，支持離岸風電股權證券化。

童政彰表示，國泰金想要將離岸風電案先設SPV，再將此SPV的股權證券化，可是股權並沒有穩定的現金流量，就像公司的現金股利是沒有辦法保證每年發多少，即便每年有一樣的售電收入，但公司亦可能提列公積或保留盈餘，不發放出來，因此股權證券化並不符合金融資產證券化的精神。

過去是將銀行債權、信用卡循環信用等證券化，這是有穩定可預期的利息與本金償還，依泰金建議，將不穩定的現金流量納入金融資產證券化，童政彰表示，將會使整套制度亂掉。