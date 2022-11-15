總統蔡英文今日接見荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施耐德等，感謝ASML以具體行動投資台灣，並與台灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。蔡英文希望，台灣先進的半導體產能將有助振興區域和全球經濟，也期待和民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

蔡英文感謝ASML肯定台灣的投資環境，並持續在台灣擴大投資。台灣半導體產業數十年來發展，已經是領先全球的產業鏈，尤其在疫情之後，更成為全球的焦點。半導體產業是一個全球合作的產業，不是單一分工，或是單一國家可以創造卓越，但當我們彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。

她指出，台灣與ASML與台灣的合作就是最好的例子。ASML持續跟台灣並肩同行，從2003年，ASML在新竹成立子公司以來，與台積電等台灣廠商一起成長茁壯。特別是在趙中榛總監的努力之下，台灣更成為全球唯一DUV光罩傳輸模組的製造基地。

她強調，在緊接而來的全球經濟變局中，相信台灣先進的半導體產能將有助於振興區域和全球經濟，也期待台灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。政府透過產業政策，給予半導體產業最大的支持，也期待長期夥伴如ASML，能持續在台灣投入最新製程設備的技術研發。

施耐德致詞時指出，感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色，也是全球EUV規模最大的國家。

施耐德表示，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4,500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

他指出，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，ASML也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。最後，他也再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

與會的行政院副院長沈榮津指出，ASML明年7月將動工的北部投資案，是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與ASML的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。