隨著疫情後消費者全數回歸實體採購，尤其是百貨周年慶期間，正值年末結婚潮大爆發，除了頂級珠寶品牌婚戒大熱賣，相關成家與蜜月旅遊相關商品業績均有2、3成至3倍成長；其中SOGO復興館包括卡地亞、寶格麗、VCA等頂級珠寶品牌在首四日即賣出超過1,200只婚戒，行李箱更是2-3倍成長，忠孝館RIMOWA首四日業績則突破1,500萬，年增3倍。

遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松指出，周年慶開跑至今，來店人潮成長8%，今年購物成長力道來自抗通膨、疫後社交、出國旅遊與結婚商機，多數業種皆出現20%以上高成長，預計本周進入第二波促銷，將主打成家相關的居家、家電單品特價吸客再回流。

在抗通膨部分，超市人流天天排隊，從柴米油鹽到日本進口葡萄、生鮮、菜籽油等，均是以箱購結帳；SOGO強調，由於今年搭配宅配到家，宅配人龍從未間斷，加上APP累點直抵電子禮券，亦帶動APP下載會員成長3-4成。

SOGO表示，目前周慶開跑5天，整體業績成長7%至8％，彩妝回歸熱銷外，行李箱銷量更是谷底反彈，尤其是24吋-28吋的中大型行李箱最熱銷，業績較去年同期2-3倍成長，男裝、流行女裝如國際名品服飾成長10%，而黃金珠寶受惠促銷及金價走低等刺激，業績較去年成長20%，客單也比去年提高7%至10%，在二波強力促銷高客單家電等，有望挹注全檔業績超標118億元。