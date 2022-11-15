「金門影像博物館」由金門縣政府觀光處與12位在地專業攝影師合作，集結700幅精選攝影作品同步與全球分享。(于家麒攝)

網站也同時提供圖片授權申請及攝影師媒合服務功能，民眾可透過網站與攝影師詳洽合作事宜。(于家麒攝)

「金門影像博物館」後續將持續邀請攝影愛好者加入會員並上傳分享美景，一同累積金門影像的行銷能量。(于家麒攝)

全國首創，由金門縣政府觀光處與12位在地專業攝影師合作的「金門影像博物館」網站今(15)日正式上線，集結700幅精選攝影作品同步與全球分享，通過攝影師專業視角欣賞金門之美，民眾如果瀏覽到喜歡的照片，還可以線上申請授權使用，為拓展金門觀光旅遊國際化與提供創意影音服務注入新的動能。

金門影像博物館結合不同主題分門別類，匯集「人文故事」、「歷史建築」、「軍事史蹟」、「自然生態」、「金門景點」、「在地美食」、「節慶活動」及「季節限定」等八大主題攝影作品，提供使用者依喜好及需求點閱，探索金門特色美景。

副縣長李增財表示，隨著社群網路及影音網站的人均使用時數增長，對影像之需求也隨之增加，金門不但有得天獨厚的自然與人文景觀，更有許多樂於分享金門美景的在地攝影師，「金門影像博物館」是全國首創集結其精選攝影作品，與攝影師共創智慧化之圖片交流平台。網站更結合金門行動旅服旅遊資訊，擴大影像及觀光魅力，引起更多遊客來金旅遊之興趣。

此外，網站也同時提供圖片授權申請及攝影師媒合服務功能，使用者可於網站中選擇欲申請授權之攝影作品，或欲合作拍攝之攝影師，透過網站進一步與攝影師詳洽合作事宜，為雙方建構快速方便的合作模式和管道。

觀光處說明，後續將持續邀請攝影愛好者共襄盛舉，加入「金門影像博物館」會員並上傳分享金門美景，一同累積金門影像的行銷能量，進一步展現金門旅遊深度及觀光魅力，詳情請查詢「金門影像博物館」官網(網址： https://images.kinmen.gov.tw )。