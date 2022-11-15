醫材產業年度最大盛事德國杜塞道夫醫材展(MEDICA)開展，今年有來自70國超過5,400家全球醫材廠商參展，為睽違3年最大規模實體展。外貿協會號召55家廠商以臺灣館參與，搶攻歐洲醫療市場龐大商機，首日即有多家企業頻傳佳績。

亞果生醫首日即接洽超過30組客戶，專業手術器械設備廠商常廣，則成功觸及到歐洲專業手術設備代理商在內等20多位買主，華碩首度整合旗下四大部門，運用ICT優勢鎖定時下最夯的智慧及遠距醫療，開發手持式超音波機及智慧手錶Viviwatch詢問度高，亦獲德國遠距專業醫療公司來訪。

此外，包括阿爾傑的創新型鼻胃管固定器、和康的關節內注射劑、圓展的醫用鏡頭皆有所斬獲。

貿協表示，整體而言臺灣醫材定位清楚，品質表現優異外加性價比高，且臺灣業者在產品開發及交期上配合度高，加上臺灣館展期間策畫Happy Hour活動，以珍奶及噶瑪蘭威士忌等臺灣指標性飲品吸客而成為會展焦點。

此外，臺灣最大B2B貿易入口網站「台灣經貿網」亦攜29家會員廠商展出，包含科音電子聽診器、承昊無線手持滅菌機、百發凝膠鞋墊等，亦同步透過線上結合線下的OMO展出模式，延續全球曝光效益。